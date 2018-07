Fernando Vaquero: "Estoy disfrutando viéndome"

¿Qué es lo más divertido y lo más complicado de interpretar a tu personaje en ‘Bandolera’?

Creo que lo más divertido de interpretar a Rafalín es jugar con el texto gracias a la libertad que me da dirección y los guionistas a base de improvisaciones. Lo más difícil, hacerlo medianamente creíble, dar al personaje comicidad, pero sin pasarse, que es lo complicado. Por ejemplo, el personaje de Marta Hazas está en un registro muy naturalista, en cambio el mío tiene que estar un punto por encima, pero sin pasarme.

¿Qué te ha parecido la evolución de Rafalín desde el capítulo 1 hasta ahora?

Creo que mi personaje siempre está en el mismo punto porque no le han pasado grandes tragedias como le han sucedido a otros personajes como al de Marta Hazas o Lola Marceli, por ejemplo. Lo más importante que le ha pasado es acceder a la banda de los bandoleros. Rafalín va de un lado a otro, tiene escenas en todos los decorados y eso también es muy divertido, le puedes ver en la plaza, la taberna, en la cueva de los bandoleros… Para un actor es muy bueno y más en una serie diaria.

¿Qué nos puedes contar de Rafalín?

Ahora Rafalín está más involucrado en las tramas de los bandoleros, tiene más acción.

¿Qué es lo más complicado de actuar en una serie diaria?

Para mí, nada (risas) Quizá Marta, que tiene que venir todos los días porque es la protagonista... Sino, sin duda, sería el volumen de texto y saber dar un resultado en tan poco tiempo, porque a veces piensas “joe, lo podía haber hecho mejor con un poquito más de tiempo…”.

¿Eres muy crítico contigo mismo cuando te ves?

Si, mucho. De todos los personajes que he interpretado en mi carrera, con este es de los que más estoy disfrutando viéndome. Subjetivamente, la gente me está apoyando mucho porque parece que al público le gusta mi trabajo, eso quiere decir que parece que le he pillado un punto bueno.

¿Cómo te ves vestido con la ropa que usa Rafalín?

Me encanta, sobre todo la capa de pieles (risas). Es de lo que más me gusta del personaje porque en otras series he interpretado a un malote o a una persona elegante y aquí, el vestuario, el maquillaje y la peluquería son maravillosos. Que te den la oportunidad de interpretar a un personaje antagónico a lo que he hecho hasta ahora es fantástico, es muy interesante.

Es más cómodo que ir de Guardia Civil, por ejemplo, es más, el vestuario de Rafalín casi forma un personaje, luego complementas el vestuario, que está muy bien diseñado, con la actuación.

¿Qué tiene ‘Bandolera’ que engancha a la gente?

No lo se, una gran parte de culpa del éxito de la serie puede ser que hay grandísimos actores como Marta Hazas, Juanjo Cucalón, Lola Marceli… u otros que ya se han ido como Carles Francino o Manuel Galiana.

¿Qué ha sido lo más curioso que te ha pasado en la calle con algún fan de la serie?

Pues cuando me ven y me reconocen, alguna vez me gritan lo de “ere, ere, ere”, el grito de guerra de Rafalín. Hubo una vez una señora mayor que me quería dar dinero para que se lo entregara a los bandoleros, me lo dijo muy muy seria, es que la gente lo vive con mucha pasión. Otra señora me dijo “¿tu eres el que sale en ‘Los Simpson’ no?”, porque no se acordaba del nombre de la serie, pero me reconocía de Antena 3.

Como espectador ¿qué personaje de la serie te llamaría más la atención? Sin contar a Rafalín, claro…

El capitán Olmedo, personaje que interpreta Eugenio Barona, porque me parece un tipo tan desagradable… y Eugenio lo borda. Es como me pasó con JR en ‘Dallas’.

¿Por qué los malos gustan tanto?

Porque hacen y dicen cosas que muchas veces nos gustaría hacer o decir a nosotros (risas) quizá no hasta el punto que hace Olmedo, pero todos llevamos dentro a un malo que queremos que salga, pero lo reprimimos (risas).