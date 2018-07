Emi accede a contar qué ocurrió con su hermana Alicia

ESTA NOCHE A LAS 22:30 HORAS, EL DESENLACE DE BAJO SOSPECHA

El comisario Casas se dispone a interrogar a Emilia Vega, pero la joven se muestra reticente. Sin embargo, no tarda en comprender que si no colabora con la policía, su hermano Pablo podría terminar ingresado en un centro de menores. Para evitarlo, Emi asegura a Casas que contará la verdad acerca de la desaparición de su hermana Alicia. No te pierdas el desenlace de la primera temporada de 'Bajo Sospecha', esta noche a las 22:30 en Antena 3.