Ángela, atemorizada, llama a Edu en busca de ayuda: “Lo va a hacer hoy”

Cuando Edu le contó a Ángela que Gonzalo, su marido, le había ofrecido hasta 200.000 euros para acabar con su vida, no se lo podía creer. Sin embargo, desde la última advertencia que le dio, ella no ha dejado de observar actitudes raras en el padre de sus hijas.

El objetivo era no quedarse sola, pero, tras no haberlo conseguido, se ha dado cuenta de que el peligro puede estar en cualquier parte. Precisamente por eso ha decidido pedir auxilio a Edu, que le ha recomendado ir a la casa que le enseñó en la playa.

“Lo va a hacer hoy”, decía Ángela atemorizada mientras miraba a todas partes yendo por la calle. El nivel de pánico era tal, que apenas podía hablar. Los nervios y el miedo le han sobrepasado completamente.

Edu, por su parte, ha tratado de calmarle lo máximo posible: “No te va a pasar nada, de verdad, confía en mí”, le ha dicho. Ella, que finalmente no ha podido contener las lágrimas, le ha suplicado que no le dejase sola.