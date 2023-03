La tremenda bronca de Rocío y Hugo que parte en dos su relación: “A partir de ahora estás solo”

Hugo y Rocío no están pasando por su mejor momento. Después de dar rienda suelta a sus sentimientos, el exfutbolista le ha confesado que sigue sin superar a Amanda, su exnovia.

Rocío se siente como un juguete usado y no piensa ceder más ante Hugo: quiere mantener la distancia en el plano personal, una actitud que también ha afectado a su relación laboral.

Los farmacéuticos no consiguen ponerse de acuerdo y Rocío estalla. “Estaba dispuesta a apostar por ti, a darlo todo”, le reprocha a Hugo, que no es capaz de olvidar su pasada relación con Amanda, condenándose a estar solo por miedo.

Él no quiere hablar del tema, pero Rocío no quiere quedarse callada y se desahoga: “A partir de ahora ya no puedes echarle la culpa a nadie de tus errores, a partir de ahora estás solo”, sentencia la farmacéutica, dejando la relación entre ellos en un punto de difícil retorno.