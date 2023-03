Rocío se enfrenta a Hugo tras volver a rechazarla: “No soy un juguete”

Aprovechando que no había nadie en la farmacia, Rocío se ha sincerado con Hugo y le ha explicado que está harta de sus vaivenes emocionales. “Creo que te picaste después de saber que estuve con ‘El Piraña’”, le ha dicho.

Hugo ha reconocido que ese fue uno de los motivos por el que decidió actuar y, dejándose llevar por sus sentimientos, la besó. Pero también sabe que su historia de amor, a día de hoy, es imposible: aún no ha superado la ruptura con Amanda, su exnovia.

Muy dolida al sentir que está jugando con ella, Rocío ha marcado distancias con Hugo. “A todos nos han roto el corazón alguna vez, pero tú ni comes ni dejas de comer: yo no soy un juguete para subirte la autoestima y me haces daño”, le ha dicho.

Ahora, Rocío y Hugo han vuelto al punto de partida. ¿Es este el final de la que podría haber sido una gran historia de amor?