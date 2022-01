¡Solo los fans de ‘Amar es para siempre’ se habrán dado cuenta!: el guiño de Guillermo en su primera y última secuencia

‘Amar es para siempre’ dice adiós a uno de sus personajes más carismáticos y queridos por todos los seguidores de la serie: Guillermo Galán. Un personaje interpretado por David Janer, el actor se incorporaba a la serie de las sobremesas de Antena 3 en su octava temporada sin imaginar que su personaje seguiría dos temporadas más en la mítica plaza de los Frutos.

Tras vivir una montaña rusa de emociones y sorprendernos con su trama, ha llegado el momento de despedirse de todos, y solo los 'amarólogos' han detectado que la última secuencia del personaje en la décima temporada tiene algo en común con su primera secuencia de la octava entrega... ¿sabes de lo que te hablamos? ¡presta atención!

Guillermo Galán llegaba al bufete de abogados como un huracán dispuesto a ayudar a Manolita en su caso contra Armando Ordóñez, el malvado dueño del hotel 'La Estrella' por aquel entonces. Galán ya dejaba ver, desde el primer capítulo, su actitud soñadora y luchadora citando a un personaje que, hoy ya sabemos, le ha marcado de por vida: “De los cielos caballero y de los malvados el terror”

¿Aún no lo has descubierto? Seguro que si no te has perdido la trama de los últimos capítulos de 'Amar es para siempre' ya te habrás dado cuenta...

En la recta final del personaje, Guillermo tenía la necesidad de comenzar de cero. Inspirado en el protagonista de una novela, que Cristina le regaló estando en la facultad, toma la drástica decisión de dejarlo todo para recorrer el mundo y volver a hallarse a sí mismo.

Tal y como lo hizo... ¡Diego Valor! Rescatando la primera secuencia de Galán, descubrimos que el protagonista del libro que le regaló Cristina es todo un referente para él.

¿Quizá el destino de Guillermo era este desde el principio? Buen viaje, amigo.

¡Dale al play y no te pierdas la primera y la última secuencia de Guillermo Galán en ‘Amar es para siempre’!

