Conoce a los nuevos personajes de 'Amar es para siempre'

LOS NUEVOS PERSONAJES

Toni Cantó es el doctor Eugenio Martos: El doctor Martos es un eminente cirujano militar, especializado en patologías cardiacas. Eugenio quedará prendado de Adela a quien ofrece ayudar a su hija. A partir de este momento, el doctor Martos se centra en dos objetivos: salvar la vida de la enferma Sofía y conquistar el corazón de Adela.

Elia Galera es Adela Vázquez: Adela es una mujer de carácter, hecha a sí misma. Tuvo que sobreponerse a la desaparición en combate de su marido, Tomás Contreras, dado por muerto y, de esa manera, criar sola a su hija, Sofía. Cuando Adela parece que está dispuesta a darse una nueva oportunidad en lo sentimental, accediendo a las pretensiones amorosas del galante Doctor Martos, un hecho pondrá de nuevo su vida patas arriba y es que su primer marido, Tomás, regresará de entre los muertos.

Michelle Calvo es Sofía Contreras: Hija de Adela, la dueña del salón de belleza Niza. Sofía confía ciegamente en el Doctor Martos, que le está ayudando con su enfermedad, tanto que aceptará que su madre se case con él. Pero el regreso de Tomás, supondrá un duro golpe para la deteriorada salud de esta chica, un extraño con el que se verá obligada a compartir su techo y que no termina de aceptar.

Armando del río es Tomás Contreras: En 1944, Tomás Contreras era un teniente de la Guardia Civil con una carrera prometedora. Se acababa de casar con Adela y la vida le sonreía pero tomó una decisión que cambiaría su destino. Por sus profundas ideas franquistas, decidió alistarse como voluntario en la División Azul.Adela quedó en España y tuvo que anunciarle por carta que estaba embarazada. Pero la mujer no obtuvo respuesta a esa carta y, años después, sólo recibió la notificación estatal de que Tomás, como tantos otros combatientes, había sido dado por muerto.



Lola Herrera es Emilia Ferrer: Emilia es una mujer sobria en sus modales y maneras. No usa apenas joyas y la discreción es su bandera. Callada, educada y tratando de pasar siempre desapercibida, se trata de una nueva vecina que llega al barrio de El Asturiano, después de estar muchos años viviendo en Valencia. Pelayo queda prendado de esta elegante mujer que destila un inequívoco aire de misterio.

Junio Valverde es Guillermo Perona: Hijo único de Ignacia y del sargento Gervasio. Guillermo ha sido un niño tímido y algo retraído a consecuencia de la rígida educación a la que ha sido sometido por parte de su padre, un disciplinado Guardia Civil. Pero la vocación de Guillermo no es la misma que la de su padre y su abuelo sino otra muy distinta: la música.

Juanma Lara es Gervasio Perona: Sargento de la Guardia Civil y padre de Guillermo. El sargento Perona es un hombre de aspecto hosco que inspira poca confianza. Autoritario y sin escrúpulos, aprendió durante los años de la Guerra Civil que el uniforme que viste no sólo inspira temor, sino que además le ofrece potestad para hacer y deshacer a su antojo.



Javier Mora es Eladio Montilla: Patriarca de la familia Montilla y esposo de Pepa. Pisó la prisión tras robar en un cortijo con la idea de conseguir dinero para establecerse con su mujer y abandonar la vida nómada. Su paso por prisión le sirvió no sólo para perder el miedo a la autoridad, sino para aprender a tocar la guitarra flamenca.

Eva Marciel es Josefa Montoya: Pepa es una mujer voluntariosa y trabajadora. Se puede asegurar que gracias a ella la familia Montilla es lo que es. Con su perseverancia, Pepa consiguió escolarizar a sus hijos y salir adelante tras el ingreso en prisión de su marido Eladio. Comenzará a trabajar en el Hostal de Benigna, para echarle una mano y ganarse un dinerillo con el que pagar el alquiler.

Víctor Sevilla es Ángel Montilla Hijo de Pepa y Eladio: Por culpa de su padre, Ángel ha tenido que ser ‘el hombre de la casa’ durante muchos periodos de tiempo. Ángel es un joven apuesto y gallardo que aún sigue soltero. Todo un optimista al que el traslado de su familia a Madrid ha servido para que cobre fuerza su gran sueño de convertirse en torero, ya que en la capital es donde se encuentra la catedral de los matadores de toros y la mayoría de las oportunidades de establecer contacto con empresarios y apoderados.

Bárbara Mestanza es Carmen Montilla: Hija de Pepa y Eladio. Carmen ha heredado la belleza y el desparpajo de su madre. Es una joven de carácter, un tanto rebelde, que le lleva a discrepar sobre el régimen en el que viven en España, para disgusto de su madre, que bastantes problemas tiene ya con su marido. Entiende que la vida no es igual de justa para todos y que las cárceles están llenas de desgraciados, por no hablar de los condenados por sus ideas políticas.

Álvaro Monje es Antonio Jiménez: Hijo de delincuentes, Antonio, o Toni como le llaman sus conocidos, fue criado por sus abuelos en la zona del Gurugú de Cáceres. Jamás tuvo noticias de su madre y, tras cumplir los 14 años, Toni no volvió a saber de su padre. El joven no tardará en empezar a cometer delitos de poca monta y cuando tiene 16 años es detenido por primera vez. Le resulta muy sencillo ganarse la confianza de la gente porque, a pesar de no haber estudiado, sabe hablar bien y tiene don de gentes.

Jorge Sanz es Ramón Ortiz: Ramón era hasta hace poco maestro de escuela en Tordesillas. Allí ha pasado los últimos años dando clase a los chicos y, aunque le gusta la docencia, Ramón tiene una pasión incontrolable que le lleva a tomar la decisión más arriesgada de su vida. Así, hace las maletas, abandona su trabajo fijo y viaja a Madrid para intentar y triunfar… ¡como actor!

Ana Polvorosa es Loli: Loli, sin ser guapa, resulta una mujer atractiva para los hombres por su desparpajo y gracia natural. Loli fingirá ser amiga de Sofía para intentar caer sobre Guillermo y arrebatarle así el novio.