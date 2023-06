Úrsula, muy preocupada por su bebé: “¡Tenemos que ir a urgencias ahora mismo!”

El embarazo de Úrsula avanza y cada vez le queda menos para tener a su niño en brazos. Sin embargo, últimamente la joven siente que algo va mal. “Desde hace días no lo siento”, le ha confesado a Rocío.

Con tal de no ver a su madre, Úrsula no ha querido ir a recoger a su casa la cartilla médica y admite que no ha estado yendo a las consultas del ginecólogo. Su hermana le advierte sobre los riesgos del embarazo y decide acompañarla al hospital cuanto antes.

A pesar de que Rocío no se siente cómoda últimamente con la relación que tiene su hermana con Hugo, sabe que Úrsula puede estar en peligro y su bebé también. ¡Deben darse prisa!