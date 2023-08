Sofía se derrumba tras encontrar muerta a Ester en el King’s: “No la he cuidado como prometí”

Sofía se fue a casa después de su brillante actuación en el King’s. La mujer no entendía por qué Ester había decidido no acudir a la inauguración del local y estaba muy enfadada con ella por no haber vuelto a casa en toda la noche.

Al día siguiente, al entrar en el King’s, Sofía se ha quedado en shock al ver a Ester muerta en el suelo.

Iván se ha sorprendido mucho al ver el local lleno de policías y, aparentemente, se ha quedado frío con la noticia.

Sofía, sin saber que Ester estuvo en la fiesta privada de Iván, se ha derrumbado entre sus brazos. ¿Le contará la verdad?