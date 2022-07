Rubén infringirá su código deontológico por ayudar a Ismael

Ismael descubrió que Penélope estaba ayudando a Santiago, después de todo el daño que la hizo, y estalló de rabia.

El gerente del King’s está muy preocupado por su novia. Piensa que Santiago no está realmente enfermo y que simplemente quiere dar pena a Penélope para poder manipularla y así, evitar que vaya a la Policía.

Ismael le confesó todo a Cristina y, la abogada no tardó en visitar a su amiga para intentar que entrase en razón.

Cristina intentó convencer a Penélope de que Santiago se entregase a la Policía, debido a que la profesora puede ser juzgada de ayudar a un prófugo de la justicia.

Penélope no ha hecho caso a los consejos de Cristina ni las advertencias de Ismael y sigue cobijando en su casa a Santiago.

Ismael, desesperado por Penélope, le ha pedido ayuda a Rubén: “Necesito saber si ese paciente existe”.

El gerente del King’s le ha implorado que pida información y revise el historial médico de José, el nombre de la supuesta identidad falsa que figuraba en el informe médico que tiene Santiago, en el que le estiman poco tiempo de vida.

En un principio, Rubén se ha sentido contrariado porque quiere ayudar a Ismael, pero no puede infringir su código deontológico.

“De verdad es muy importante, sino no me atrevería a molestarte”, le ha rogado Ismael. Tras las insistencias de Ismael, el médico ha accedido mientras no le comprometa en nada.