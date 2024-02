Rafa deja el King’s después del error de Sofía: “La decisión ya está tomada”

La metedura de pata de Sofía con el productor y la posterior discusión de Rafa ha sido un punto de inflexión para el artista. El joven no puede olvidar cómo su amiga echó a perder la oportunidad de conseguir su sueño y, por ello, ha tomado la difícil decisión de irse del King’s.

La decepción que siente Rafa no es nueva, sino que ha ido aumentando poco a poco con cada acto de Sofía. El error de la dueña del King’s con el productor fue solo la gota que colmó el vaso. Él siempre ha estado para ella, pero no ha sido recíproco: “Yo te he necesitado y no te he encontrado”.

A Sofía se le ha caído el mundo encima al escuchar sus palabras. No puede perder a una de las personas más importantes de su vida. “Dame una oportunidad”, le ha pedido. Sin embargo, Rafa ha llegado al límite y cree que es la mejor solución para los dos.

Esto ha hecho a Sofía abrir los ojos, pero es demasiado tarde. Rafa no va a cambiar su decisión. Antes de irse le ha pedido un último favor: “Pasa página, Sofía”.