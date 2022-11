El peor reencuentro posible: Andrea visita a Ciriaco en la cárcel

La culpa es algo difícil de soportar para una gran cantidad de gente. Esto es algo que le está pasando a Andrea, quien, junto con su madre, endosó el crimen de Ana Mari a Ciriaco (su pareja entonces) para no acabar en la cárcel.

La joven dejó la relación mientras él estaba recluido, negándose a ir a verle en algún momento. Pero, tras una conversación con Marcelino, Andrea cambió de opinión y pidió un encuentro con Ciriaco.

Una vez ya en el vis a vis, el joven no puede creerse que su amada estuviese ahí. Sin embargo, al momento se da cuenta de que ella no estaba ahí para volver juntos. Aunque él le pregunta una y otra vez si todo volverá a ser como antes si sale de la cárcel, ella no puede afirmárselo.

Esta situación provoca que Ciriaco se marche de la sala con un sentimiento peor del que tenía anteriormente sobre su vida después de dejar de ser un recluso: “Me has dejado tirado en el peor momento. Está muy claro que nada volverá a ser como antes”.