Penélope se sincera con Ismael: “Tú me has cambiado, has hecho que mi mundo se tambaleé”

Lo que empezó como una amistad se ha tornado en sentimientos muy fuertes entre ambos. Penélope tiene mucho miedo en lo que a su relación con Ismael se refiere. Se cohíbe a sí misma para no estar con él. Ismael, en cambio, siempre está a su disposición, pero le pide explicaciones, porque no sabe ya qué esperar de ella.

Penélope entonces le revela cómo se siente: “Tú me has cambiado, has hecho que todo mi mundo se tambaleé”. Pero entristecida, le dice que no va a traicionar a su marido. No está dispuesta a tirar su vida por la borda. Ismael, que tenía esperanzas en que su amor prosperara, no se lo puede creer, no comprende como se puede negar lo que siente a sí misma. Pero ella le asegura que es capaz de mirar para otro lado. Necesita que Ismael ponga distancia entre los dos. “No quiero cambiar mi vida, ni hacerle daño a Santiago” sentencia la profesora.

Pero Ismael, le hace una última pregunta con lágrimas en los ojos: “¿Penélope, mírame y dime que sientes por mí?”. A lo que la profesora responde con un escueto “nada”. Él se marcha con el corazón encogido… y ella se queda rota en su salón.

¿Habrá tomado Penélope la decisión correcta?