El momento más duro para Ciriaco: “No esperaba que mi propia madre no creyese en mi”

Las dudas sobre la inocencia de Ciriaco son algo que tiene dentro Manolita desde el primer momento. En todo el proceso nunca ha sido capaz de creer en su hijo, hasta en los instantes antes del juicio.

Una vez ha sido declarado inocente, Ciriaco ha vuelto a casa, pero notando algo raro en su madre. La mirada ya no es la misma hacia él, no puede ni mirarle a la cara.

Esto le ha llevado a él a hacerle la pregunta que ha desencadenado todo: “¿Has dejado de creer en mí?”. Manolita no ha podido afirmarle que sí que cree y confía en él, por lo que el joven, muy dolido, le ha manifestado que estaba preparado para todo menos para esto.

Ciriaco no puede con la idea de que su propia madre no confíe en su inocencia: “No esperaba que mi propia madre no creyese en mi”. Lo que ha llevado a que se levantase de la mesa donde estaban y se fuese de casa.