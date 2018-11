MEJORES MOMENTOS CAPÍTULO 1476

Luisita intenta decirle a Amelia que María no está dispuesta a que vuelva a actuar en el King's, pero cuando entra María le comunica el cambio de opinión. Ha decidido continuar con los espectáculos porque no está dispuesta a aceptar ningún chantaje. Además, ha descubierto que toda la culpa la tiene Gertru y no quiere darle la razón. ¿Aumentarán las quejas con su decisión?