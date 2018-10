Amar es para siempre

MEJORES MOMENTOS CAPÍTULO 1466

Ana va a visitar a Manuel para ver cómo se encuentra, a pesar de que él no estaba conforme con su visita. Manuel ha descubierto que ha empezado a trabajar en uno de los hoteles de la familia De la Vega y sabe que quiere vengarse. Manuel no va a consentir que siga trabajando en el hotel y poniendo su vida en peligro, pero Ana tiene clara sus intenciones y no le va a hacer cambiar de opinión.