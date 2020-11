Manolín y Emma llegan a un acuerdo para apostar por su matrimonio

Más información Emma se arrepiente de su mentira y Manolín pierde toda confianza con ella

Manolín y Emma sienten que no están cumpliendo como un matrimonio ejemplar y no están a la altura de la promesa que un día se hicieron en el altar. Sus familias, preocupadas por la falta de amor en la relación, no quieren que el hijo que espera se críe con esas carencias.

Por ello, Emma y Manolín deciden llegar a un acuerdo para que los Gómez y los Sáez de Abascal se tranquilicen en cierta manera sobre su futuro y el del bebé.

