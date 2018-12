Luisita, en shock: " ¿A Amelia le gustan las mujeres?"

MEJORES MOMENTOS CAPÍTULO 1499

Luisita le comunica a Sara que no leerá el manifiesto feminista por petición de su madre. Sara aprovecha para confesarle a Luisita que tuvo un idilio con Amelia y que está enamorada de ella. Sara le aconseja que no se enamore de Amelia porque "es frívola, no se compromete con nadie".