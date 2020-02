Marina está desconcertada con la actitud de Luisita porque no hace más que poner excusas para no ir a la radio. Marina cree que es por el joven que acaba de entrar en su vida. Luisita le confiesa a su abuelo que hasta que la situación no se calme ella no va a ir a la radio porque no le gusta el rumbo político que está tomando y porque no quiere poner en peligro a Sebas.

Adelántate a los próximos capítulos en ATRESplayer PREMIUM