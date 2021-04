Isabel deja en shock a Fernando: “Nos tenemos que separar”

Fernando acaba de llegar por sorpresa de Venezuela donde se había marchado por motivos laborales. El padre de Cristina llega en un momento muy delicado para su familia, Isabel está decidida a separarse.

Ajeno a las intenciones de su mujer, Fernando regresa con ganas de ver a su familia pero siente que algo está pasando. Isabel, decidida a no alargar más su firme decisión, no tarda en pedirle a su marido la separación: “Necesito pasión para sentirme viva”. Fernando se queda boquiabierto con esta nueva Isabel y no cesará en su empeño por recuperar la pasión entre ambos.

¿Será capaz de recuperar su matrimonio?, ¿descubrirá la infidelidad de su mujer con Quintero?

