La inesperada promesa de Rocío a Hugo: “Si de aquí a un año no tengo pareja, me casaré contigo”

Rocío ha recibido un duro golpe tras enterarse de que su prometido le ha sido infiel con otra mujer. Pese a que le ha pedido otra oportunidad, la farmacéutica se ha hecho valer y ha roto definitivamente su relación.

La joven ha acudido al King’s para ahogar sus penas en alcohol hasta que ha llegado Hugo, quien le ha asegurado que eso no es buena idea y le ha calmado con una emotiva reflexión sobre el amor propio.

Aunque ahora mismo se encuentra con el corazón roto, Rocío no se cierra al amor: “Yo sigo creyendo que encontraré mi media naranja”. Además, le ha dicho al hijo de doña Paz que tiene la impresión de que va a ser más pronto que tarde.

“El amor no existe”, le ha asegurado el exfutbolista. Ante esta afirmación, la farmacéutica le ha propuesto un pacto muy particular: Hugo tendrá que tragarse sus palabras si Rocío vuelve a comprometerse en un periodo de un año y, si no lo consigue, se casará con él.