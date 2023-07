Hugo y Úrsula se preparan para tener a su hijo: “Estoy muy tranquila de saber que estás aquí conmigo”

El niño está en camino y Hugo decide darle una sorpresa a Úrsula. El farmacéutico ha comprado una cuna y las primeras prendas de ropa del bebé… ¡Hay que empezar a prepararse!

La joven tiene los nervios a flor de piel y, aunque siente que no está del todo preparada para lo que viene, está tranquila por tener el apoyo de Hugo. Además, este le hace una oferta para cuando nazca el bebé: “El niño siempre va a tener un dormitorio en mi casa y tú también”.

Sin embargo, Rocío no olvida su relación con Hugo y se le hace incómodo estar en medio. Aunque ambos intentan actuar como si solo fuesen compañeros de trabajo, Úrsula nota que algo no va bien entre ellos. “¿Me he perdido algo?”, les pregunta. ¿Podrán dejar a un lado la tensión?