Germán tiene clara su decisión: ¿Adaptarse a los cambios o seguir con la esencia de Garlo?

Ante la negativa del proyecto, Raúl no entiende cuáles han sido los motivos por los cuales su padre tomó esa decisión. Ahora más que nunca los tiempos han cambiado y Raúl cree que Juguetes Garlo debe adaptarse a la época.

Germán está más que convencido de que ese no es el camino. Las modas evolucionan, pero si hay algo que distingue a su juguetería de las demás es su esencia y la confianza que transmiten. “Cuando yo no esté aquí, tú serás el protector del alma de Juguetes Garlo, y si no lo haces la empresa estará perdida”, le ha explicado a su hijo. Los números varían, pero el alma debe mantenerse intacta.

¿Será Raúl el indicado para seguir con la empresa el día de mañana?

Adelántate a la emisión de ATRESplayer PREMIUM