El enfado de Cristina con Salaverría acaba en un tímido beso

Marcos le ha reprochado a Cristina su gran desconfianza. Después de que la abogada creyera que el marido de Lucía Setién había desaparecido con su hija, Libertad, la relación se ha resquebrajado.

“Lo mejor será que me vaya ahora mismo de esta casa”. Salaverría, atónito ante la situación, le ha explicado a la abogada que ha ido a dar un breve paseo con su hija. “Si la hubieras dejado con otra persona, no te habrías preocupado tanto. El problema es que soy un presunto asesino y no confías en mí”, le ha dicho.

Cristina, entre lágrimas, le ha abierto su corazón: “Aquí el problema soy yo. Por culpa de mi trabajo siempre he tenido que dejar a Libertad a cargo de otras personas y cuando vuelvo a casa estoy demasiado cansada para jugar con ella, soy un desastre de madre”.

Tras unas palabras de ánimo, Marcos le ha hecho saber qué opinión tiene su hija de ella y, después, han zanjado el asunto con un beso que guardaba muchos sentimientos….

