MEJORES MOMENTOS CAPÍTULO 1475

María no estaba segura de querer que Amelia volviera a actuar en el King's, pero Ignacio ha conseguido que acepte. Luisita también está muy orgullosa de su amiga y no duda en defender su trabajo cuando todo el mundo lo critica. Las mujeres no están dispuestas a aceptar ese tipo de espectáculo y piden a María y Luisita que no lo vuelvan a ofrecer, pero no están dispuestas a retirarlo, de momento.