CAPÍTULO 1.241

Durán no para de darle vueltas al caso de su padre, un suicidio no explica lo que realmente sucedió y ahora, quiere saber toda la verdad. Lalo, preocupado por su amigo, intenta frenarle con su investigación pero Durán no parará hasta encontrar una respuesta. ¿Tiene Ortega algo que ver realmente?