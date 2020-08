Curtis se apoya en Jose tras la muerte de Sofía

Curtis no soporta la idea de haber perdido a Sofía. Tiene planeado buscar al responsable de la muerte y darle su merecido.

Mientras, Jose le escucha sorprendida y le aconseja que se quite esa idea de la cabeza. Al verle poco convencido, le hace prometer que no le buscará y no hará ninguna venganza. ¿Qué hará Curtis al final? No te lo pierdas.

