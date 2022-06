Cristina encuentra la respuesta que necesitaba para cerrar su historia de amor con Tony

Penélope le ha explicado a Cristina la sorprendente actitud que ha tenido Tony mientras ella estaba en el hospital.

Ahora que sabe que huyó de los problemas después de jurarle amor eterno, la abogada necesita tener una conversación con él y entender sus motivos.

Pero la paciencia no es su fuerte. Por eso, ha decidido plantarse en el bar El Asturiano y preguntarle a Pelayo por lo sucedido.

Al verla, el tabernero le ha echado la bronca. ¡No puede creer que no esté guardando reposo! Pero, eso sí, ha despejado todas sus dudas. “Es uno de esos cobardes que dan la espantada a la primera de cambio”, le ha asegurado.

Cristina ha vivido un espejismo con el hombre, pero ahora sabe que no la merece. “Simplemente, has tenido mala suerte. Él no es el hombre que necesitas”, le ha recordado Pelayo.

Por suerte, son muchos los que quieren a Cristina. ¡No está sola! Encontrará a la persona adecuada en el momento inesperado. ¡Aún hay muchas posibilidades!