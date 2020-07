Cristina, atormentada y celosa: “Me estoy volviendo loca”

Cristina está perdiendo los nervios y sus formas. Se siente culpable por haber tratado mal a Lourdes, sus miedos por perder a Galán al confesarle que el hijo que espera no es suyo la está desquiciando y no puede más: “Me he convertido en una celosa patológica”. Manolita trata de hacerle ver que es normal todo lo que siente e intenta calmar los temores de su gran amiga.

