Cristina a Guillermo: “No quiero perderte como amigo”

Guillermo y Cristina se han dado cuenta que no están hechos el uno para el otro. La celebración de la boda no beneficiaría a nadie y lo mejor fue cancelarla. A pesar de eso, no quieren perderse como amigos y tienen miedo a perder la relación.

Guillermo está preocupado por no hacer daño a Cristina, pero está muy enamorado de Lourdes.

Adelántate a la emisión de los próximos capítulos en ATRESplayer PREMIUM.