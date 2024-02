Carlos y Gala se marchan juntos de la Plaza de los Frutos: las palabras de cariño de Manolita llena de ilusión a la pareja

Tras conseguir la libertad, Carlos y Gala están mejor que nunca. A pesar del amor que existe entre ambos, Madrid se les ha quedado pequeño y han decidido marcharse y viajar juntos. Pero antes de su partida, tienen que despedirse de una de las personas que más les ha ayudado a ambos: Manolita.

Carlos y Gala no quieren hacer daño a Manolita y les cuesta contarle su decisión, pero ella, que se ha dado cuenta de la situación, les ha echado un cable. “Os marcháis”, ha adivinado la madre de Lola que, tras tener ocho hijos, sabía queen algún momento iba a pasar.

Cuando Manolita les ha confirmado que no se ha enfadado, Gala y Carlos han respirado un poco más tranquilos, pero saben que perder a dos trabajadores de golpe es una faena. “Podemos quedarnos hasta que tú necesites”, le ha dicho el joven, pero la mujer no quiere cortarles las alas ni un día.

“Te vamos a echar tanto de menos”, le ha dicho Gala a Manolita. En estos meses se han cogido mucho cariño y la mujer también les va a echar en falta. Les ha hecho prometer que le escribirán y que no se olvidarán de ella, algo que no iban a hacer aunque no se lo hubiera pedido. Carlos le ha dicho a la madre de Lola que se lo va a decir a Sebas. ¿Cómo se lo tomará?