Carlos confiesa a Gala la historia de su amigo: “No he podido dejar de sentirme culpable por lo que pasó”

Carlos y Gala han tenido momentos de mucho acercamiento, pero parecía que no avanzaban en el terreno de la comunicación. “Nunca me cuentas nada de tu vida”, advierte Gala, que siempre ha querido saber más sobre el pasado del joven.

Aunque Carlos nunca quiere hablar de ello, los recuerdos le persiguen y se termina rompiendo. “Era mi mejor amigo”, confiesa. Gala escucha atentamente la historia de Gonzalo, el joven que se suicidó por los abusos de un sargento en el servicio militar.

“En todo este tiempo no he podido dejar de sentirme culpable por lo que pasó”, dice Carlos, que no se perdona no haber estado ahí para él. “Ya no podrá ir a Corfú”, asegura, haciendo referencia al libro que le regaló su amigo. Gala, muy sorprendida por el momento íntimo que han compartido, acaba descubriendo una nueva faceta de Carlos. ¿Conocerá todo lo que hay detrás de esa coraza?