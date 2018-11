MEJORES MOMENTOS CAPÍTULO 1478

María ha decidido seguir con el espectáculo de Amelia en el King's, pero Gertru sigue intentando boicotear la actuación. Lo que no sabían María y Luisita era que Benigna guarda un gran secreto de Gertru que podría ayudar a frenar las críticas. La pollera no predica con el ejemplo y no ha sido completamente sincera. María no duda en usar la información en su contra. ¿Cuál será el gran secreto de Gertru?