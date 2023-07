Arnau descubre la verdad sobre Lola: “Yo no puedo cargar con el hijo de otro”

El primero en saber la verdad sobre Lola fue Arnau. Su marido llevaba tiempo teniendo aventuras con otras mujeres y el matrimonio estaba prácticamente roto. Sin embargo, lo que Arnau no imaginaba era que, al volver un día a casa, se encontraría a su mujer embarazada de otro.

“Espero que por lo menos sepas de quien es”, le dijo. Lola había tenido un romance secreto con Mario Quevedo y, de improviso, descubrieron que iban a tener un hijo juntos. “Yo estoy dispuesto a perdonarte”, le aseguró Arnau, con la condición de que no tuviese el bebé.

Sin embargo, la joven tenía claro que iba a ser madre de ese niño. “Me las apañaré, como me he estado apañando estos nueve meses”, le respondió a Arnau, quien no había estado presente en la relación desde hace tiempo. Lola estaba dispuesta a tener el bebé, ya fuese sola o acompañada.