CAPÍTULO 1.120

Alba no consigue recapacitar, no quiere decirle a Rafael que espera un hijo suyo. Marta, desconsolada, recurre al apoyo de Ana María, que le confiesa que no se siente cómoda cuando el piloto está con ella a solas. A pesar de que el hijo de Marta también sea de Rafael, las dos mujeres están más unidas que nunca.