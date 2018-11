MEJORES MOMENTOS CAPÍTULO 1480

La cita romántica que Álvaro preparó a Carolina ha mejorado su relación. Sus familias no saben que son pareja hasta que Álvaro decide confesárselo a Ascensión, que se muestra muy orgullosa con la noticia e invita a Carolina a una cena familiar con su padre, pero él todavía no sabe nada y Carolina no está decidida a contárselo. En ese momento aparece su padre y Álvaro no entiende la razón por la que su nueva novia no le ha dicho nada. ¿Terminará contándoselo? ¿Cómo reaccionará?