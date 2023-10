Alicia, rota de dolor, se desahoga con Victoria: “Román no me quiere”

Alicia estaba muy ilusionada. Solo faltaban semanas para pasar por el altar con Román, pero todos sus planes han quedado en la nada.

El contable, llenándose de valentía, rompió su compromiso de una manera tajante. Lo que no sabe Alicia es que Román se ha enamorado de Lola y no quiere cometer el error de darle el ‘Sí, quiero’ a una mujer que no quiere.

Rota de dolor y sin consuelo, Alicia se ha desahogado con Victoria y le ha pedido ayuda: quiere que su exprometido recapacite antes de que sea demasiado tarde.