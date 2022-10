Daniel Cabrera, sobre la estancia de Ciriaco en prisión: “Todo se va a complicar”

Ciriaco lleva semanas en prisión como presunto autor del asesinato de Ana Mari y, aunque los espectadores de 'Amar es para siempre' saben que el joven no tuvo nada que ver con este trágico suceso, las dudas sobre su inocencia no cesan.

Daniel Cabrera, el actor que da vida al hijo de Manolita y Marcelino, ha compartido cómo fueron los primeros días en prisión para su personaje. "A Ciriaco se le vino el mundo encima", ha recordado.

Respecto a su historia de amor con Andrea, el joven sigue teniendo a su prima en su corazón, aunque ya no estén juntos. "Piensa que si no va a tener a Andrea cuando salga, igual no le merece la pena salir de la cárcel", ha comentado el actor.

Eso sí, tal y como Manolita ya advirtió, Ciriaco no es el mismo desde que entró en prisión: "Cuando tira a 'El tuerto' por las escaleras, todo el mundo lo empieza a mirar con respeto y empieza a tranquilizarse".