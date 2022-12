Carmen discute con Arturo

Descubrimos la visita que Aurora hizo a su familia un año atrás en casa de Eusebio y cómo sufrió un fuerte ataque de ira. Roberta está decidida a decirle a Sabino que no irá a Barcelona, y menos aún sabiendo que ha reservado una sola habitación, aunque al final parece que todo ha sido fruto de un equívoco. Aun así, tras disculparse, Roberta prefiere que a Sabino lo acompañe su mujer. Vicente y Emilia visitan a Aurora en el sanatorio y se enteran de que Eusebio compró las acciones hace tiempo, aprovechando que Aurora sigue enamorada de él. Marina pregunta por su marido en el Asturiano,a Manolita no le suena especialmente paro Pelayo recuerda que le vio saludar a Guillermo. Hay otros hostales la Estrella en Madrid, pero en ninguno conocen al marido. Leo apoya a su jefa, pero teme que las cosas salgan mal y vuelva a la institución de donde salió. Mauro y Tomás buscan asesoramiento legal por el asunto del tebeo y Guillermo les dice que no tienen nada que hacer. Discusión de los dos amigos porque Mauro se ha gastado parte del dinero cobrado en el regalo a Sonia. Inés lanza una defensa tan exhaustiva y vehemente de Arturo frente a Martín. Josefina se entera a través de Vicente y Emilia lo que Eusebio ha hecho con las acciones de Aurora. Descubrimos cómo los planes de Vicente y Emilia en la fábrica se truncaron en el pasado por una revuelta de los trabajadores promovida por Eusebio.