Capítulo de hoy de Amar es para siempre; 21 de septiembre de 2023: La felicidad de Iván, truncada tras su enfrentamiento con Isidro

Iván le propuso a su chica dejar el país e irse a vivir a París después de que Crespo le pidiese que desapareciera. Pero como Sofía no ha querido dejar su casa, Iván no piensa separarse de su lado y eso es algo que a su socio no le ha sentado nada bien. Iván y Crespo se han amenazado mutuamente y parece que los dos saldrán mal parados si no llegan a un acuerdo.

A Román le decepcionó la reacción de su prometida cuando le habló de la relación que Victoria había tenido con Diana. El joven no entendía cómo Alicia no podía empatizar con el dolor que estaba experimentando su hermana y eso le ha hecho replantearse muchas cosas.

Por su parte, Iván y Sofía pasan por uno de los mejores momentos de su relación. Los dos se evaden de sus problemas cuando están juntos y se sienten muy afortunados por haberse vuelto a encontrar después de muchos años. ¡Ya no pueden vivir el uno sin el otro!

Tras volver de Inglaterra, Manolita quiso ponerse al día con su hija e inevitablemente hablaron de Malena. La madre de Lola le reconoció que había empatizado por su dolor y le mostró su total apoyo en su intento de acercarse a ella e intentar ayudarla.

Isidro se presentó en el bar de Iván y le aseguró que Richi lo había delatado. Los dos vivieron una tensa discusión y tras un forcejeo, el novio de Sofía golpeó a Isidro en la cabeza y quedó inconsciente en el suelo. ¿Se recuperará? ¿Qué hará Iván ahora?

La vida de los protagonistas está a punto de ponerse patas arriba. ¡No te pierdas el próximo episodio para estar al tanto de todo!