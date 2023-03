Capítulo de hoy de ‘Amar es para siempre’; 29 de marzo de 2023: el peor sentimiento es la decepción

No es la primera vez que Hugo rechaza a Rocío por sus miedos del pasado y, ahora, ella no sabe si ha llegado el momento de volver a intentarlo o no.

Mientras le contaba a Pelayo cómo se siente, el hombre ha reflexionado sobre el amor: todo empieza por el amor propio. Lo importante es estar bien con uno mismo para después saber querer bien.

Jorge no se ha atrevido aún a confesarle a Carballo que Luján es su padre: sabe que esta noticia cambiará su forma de verlo y teme cómo puede reaccionar.

En el Asturiano, el detective le ha asegurado a su jefa que está de su lado y le ha prometido que hará todo lo que esté en su mano para que Luján encuentre a su padre.

Después de innovar con unos yogures de marca blanca, se ha producido un brote de salmonelosis y algunos clientes no han dudado en denunciar al supermercado.

Aunque Manolita y Nieves han retirado los productos de marca blanca, están desesperadas: no saben cuántos casos habrá en el barrio y tendrán que enfrentarse a serios problemas.