Capítulo de hoy de ‘Amar es para siempre’; 23 de mayo de 2023: un destino caprichoso

Guillermo sabe que Alberto secuestró a Libertad y a Marcial y no está dispuesto a quedarse de brazos cruzados.

En la Plaza de los Frutos han protagonizado un tenso encuentro y Alberto lo ha amenazado.

Jorge ha acudido al despacho para recoger sus cosas tras haber sido despedido y Carballo lo ha recibido de malas maneras.

Al final, los secretos han acabado rompiendo su relación, aunque lo que Jorge no sabe es que Carballo está embarazada de él.

Andrea no quiere ayudar a Alberto a conseguir El Vergel, pero no le queda otra: si no lo hace, tendrá que atenerse a las consecuencias.

El empresario metió el atelier de Andrea en sus sucios negocios y, ahora, la joven podría ir a la cárcel por blanqueo de capitales.

Los últimos meses han sido muy difíciles para Quintero y eso le acaba de pasar factura. En el despacho ha sufrido un amago de infarto delante de Guillermo.