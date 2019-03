Toni recibe una llamada de El Charro

AVANCE CAPÍTULO 712 | 'AMAR ES PARA SIEMPRE'

El acuerdo llevado a cabo entre El Charro y Toni no llega a un punto en común. El Charro está molesto con el joven por no cumplir con sus promesas y destrozar la vida de la familia Montilla. Las amenazas se intercambian entre ellos y, si Toni no cumple con su trato, tanto él como Eladio y su familia estarán en peligro.