Tomás y Roberta sospechan de Sabino

Vicente teme la reacción de Mauro cuando sepa que puso su defensa en manos de Gascón y no de Inés y Arturo. Emilia finalmente le apoyará para intentar que no hable antes con Inés. Braulio sigue apretándole las tuercas a Vicente con lo que sabe y le apremia a que le dé el dinero para poderse marchar a Venezuela. Vicente toma una medida drástica y mata a Braulio, simulando un accidente. Inés intenta que Arturo le cuente la coartada de Mauro pero éste, se niega. Arturo comienza a sentirse mal y tiene que irse al médico, ante la preocupación de Guillermo. Mauro y Tomás se ven por primera vez desde que lo dejaron libre en un emotivo reencuentro. Ambos comentan la importancia de Inés en el feliz desenlace.

Después de que Daniel mediara en el encuentro entre Alicia y Fernando, ésta no da crédito al volverlo a ver pero lo acoge en su casa. Alicia no puede perdonarle que haya estado llorándole todos estos años. Fernando se justifica argumentando que eso la habría puesto en peligro de la misma manera que la está ahora comprometiendo. De todas formas no se va a echar atrás en su plan de salvar a Isabela y vengar la traición sufrida.