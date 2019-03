Mauro queda prendado de Sonia Martel

Belén no encuentra el último recibo del seguro de Inocencia que tiene que entregar en la funeraria. Roberta no sabe cómo rechazar el regalo de Sabino sin confesarle que es en Barcelona donde está su familia, con la que teme reencontrarse. Emilia y Vicente tienen un fuerte enfrentamiento, esta vez porque Vicente ha dejado escapar las acciones de su hermana que han dado a Eusebio un mayor poder sobre la empresa. Daniel quiere ayudar a pagar los gastos del entierro de Inocencia pero Belén lo rechaza e insinúa que su dinero no tiene una procedencia lícita. Héctor descubre que las entradas del fútbol que Sabino ha regalado a Roberta son falsas.