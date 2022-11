Avance semanal de 'Amar es para siempre': Ciriaco le cuenta a Manolita qué ocurrió el día que murió Ana Mari

Nuestros protagonistas de 'Amar es para siempre' se verán envueltos en difíciles situaciones. Mientras que unos se reencuentran con su pasado para hacerles frente, otros afrontarán la verdad y, en ocasiones, al rechazo de los vecinos de la Plaza de los Frutos.

Ciriaco, ya fuera de la cárcel, intenta rehacer su vida en el barrio y comienza a trabajar en El Asturiano, pero no todos aceptan que ande libremente por las calles. Manolita es una de ellas, que sufre al ver a Lucrecia confiar en él mientras que ella no puede. Ciriaco se arma de valor y le confiesa a su madre todo lo que pasó la noche que murió Ana Mari, pero ahora será Marcelino el que no esté del todo de acuerdo con su hijo.

Benigna y Visi sufren las consecuencias de la salida de armario de Lorenzo Bravo y del King's. ¡Ya no son aceptadas en la parroquia! Las dos mujeres tienen una crisis de fe, pero encontrarán una parroquia donde son aceptadas y descubrirán que Sagrario convive con la "perdición".

Cristina cree que Rubén es historia después de contarle su aborto, pero el médico hace un nuevo intento para recuperar a la abogada y consigue reconquistarla. Pero la vuelta de Rubén esconde un secreto, y la vida de Cristina en la política se verá comprometida.

Doña Paz echa a Hugo de su casa por sus problemas con el alcohol. El exfutbolista se emborracha y besa a Rocío. La historia de doña Paz con su marido llega a oídos de Rocío, y se alía con Pelayo para que doña Paz le dé una última oportunidad. Esta acepta, permitiendo que Hugo vuelva a la Farmacia Guerrero, siendo una dura prueba de confianza para ella.

Carballo idea una estrategia para ganarse la confianza de Carlota, y lograr que esta confiese su infidelidad. Carballo descubre que, a pesar de la infidelidad, Carlota ama a su marido y decide cerrar el caso, revelando a Jorge un aspecto de su vida desconocida hasta ahora.

