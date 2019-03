Maritxu en exclusiva con... 'Lo que el solano se llevó'

OCTAVO SKETCH DE 'ALLÍ ABAJO' CON MARITXU

Maritxu ha despertado del coma y, aunque le hacen creer que está en Euskadi, ella es vasca y reconocería su ciudad sólo por la velocidad del aire. Maritxu o Marissu, depende de donde seas, jura a lo Scarlett O'Hara que nadie conseguirá que baile una sevillana. "Viviré por encima de Burgos donde el sol no te mata y donde los árboles no son naranjos". La madre de Iñaki hará lo imposible para volver a su tierra aunque... eh! que le ha invadido el arte andaluz, ah no no han sido solo unos segundos.... Pues eso, que Maritxu jura y perjura que volverá. No te pierdas este Sketch en exclusiva con esta madre vasca de manual. ¿Volverá?