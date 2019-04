MEJORES MOMENTOS CAPÍTULO 03 – TEMPORADA 5 ‘NARANJAS DE LA CHINA’

Lola no le quita ojo a Cristóbal que está intentando hacer algo que no ha hecho nunca en su vida: trabajar. Lola le pide que cargue con sacos de abono y este accede desafiante. Cristóbal no está acostumbrado a trabajar y mucho menos a ensuciarse las manos con abono. Epi y Lola se mofan del aristócrata creyendo que están consiguiendo su propósito de echarle de su finca. Nunca imaginarían que Cristóbal es un hombre cargado de sorpresas...