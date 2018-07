Allí abajo

MEJORES MOMENTOS CAPÍTULO 10 ‘ENTRE REJAS’

La opinión de Carmen influye en la relación de Iñaki y Gotzone

Como Gotzone pasa mucho tiempo en la buhardilla, deja caer la idea de vivir juntos. Iñaki no la recibe mal, pero no dice ni sí ni no, al igual que Gotzone. Iñaki, a partir de ese momento, no puede olvidarse del tema y pide su opinión a la Cuadrilla; por un desliz de ésta, Carmen también se entera de su dilema y le dice a Iñaki que cree que va demasiado rápido con la vasca.. Una opinión que influirá demasiado en Iñaki.