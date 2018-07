Horacio e Iñaki, pactan la tregua más corta de la historia

CAPÍTULO FINAL ‘Dos viajeros, un parto y ninguna boda’ – TEMPORADA 3

Horacio aparece en el Kaia para hacer las paces con Iñaki. El cocinero acepta firmar la tregua pero a los pocos segundos, todo vuelve a cambiar. Horacio e Iñaki reciben un WhatsApp de Carmen: “Estoy en Sevilla, me he puesto de parto”. No hay tregua que valga, los hombres de Carmen comienzan una trepidante carrera hacia el sur.